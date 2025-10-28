Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 19:09

В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине

Депутат Картаполов: французским легионерам не удастся сдаться в плен на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае участия в боевых действиях против ВС РФ бойцам французского Иностранного легиона будет трудно сдаться в плен, сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, служащие легиона являются наемниками, а «наемников никто не любит».

Я далек от мысли, что сейчас пленных из них будет много, если они полезут на фронт. Потому что наемников, — а как бы их не называли, но те, кто служит во французском Иностранном легионе, все равно являются наемниками, там французов нет, одни иностранцы, — наемников нигде не любят и стараются в плен их не брать. Если кому-то из них повезет, — вдруг, — то это будет их большая удача. А так — большинство из них станет удобрениями для полей наших возвращенных территорий, — сказал Картополов.

Ранее в пресс-службе Службы внешней разведки России сообщили, что Генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По данным разведчиков, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

По данным СВР, преимущественно в формирование войдут представители Французского иностранного легиона из стран Латинской Америки. Сейчас военные уже размещены в граничащих с Украиной районах Польши, где проходят слаживание, сказано в сообщении. Отмечается, что уже в ближайшее время военных перебросят в центральные области Украины.

