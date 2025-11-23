ВСУ распускают Иностранный легион

Киев решил распустить созданный в 2022 году Иностранный легион ВСУ, пишет «Военное обозрение». По информации издания, решение о расформировании трех батальонов и переводе иностранцев в регулярные части ВСУ, включая штурмовые бригады, было принято из-за значительных потерь среди наемников.

В материале говорится, что теперь наемники будут распределены по обычным подразделениям армии, а на базе четвертого батальона создадут учебный центр. Официально реформа направлена на снижение потерь и стандартизацию службы, однако командиры на местах жалуются, что не готовы работать с иностранцами без переводчиков и соответствующей подготовки, пишет издание.

В публикации отмечается, что настоящей причиной реформы является желание украинского командования пополнить истощенные штурмовые подразделения, которые несут тяжелые потери. Изменения затронут только Иностранный легион ВСУ, в то время как подразделение, подчиненное ГУР, сохранится.

Ранее стало известно, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в срочном порядке эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, расположенного южнее Волчанска. Противник переносит пункты управления на более безопасное расстояние.