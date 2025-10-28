Макрон готовится ввести войска на Украину: как с ними расправятся ВС РФ

Служба внешней разведки России сообщила, что Франция по приказу президента страны Эммануэля Макрона готовится ввести на Украину контингент своих войск из двух тысяч служащих Иностранного легиона. Чьи лавры не дают покоя Макрону и какая судьба ждет французских солдат на Украине — в материале NEWS.ru.

Что именно сообщила Служба внешней разведки

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает вынашивать планы военного вмешательства в конфликт на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Как утверждается, таким способом французский лидер, чья внутренняя политика столкнулась с серьезными трудностями, надеется укрепить свой исторический образ.

«Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», — сказано в сообщении Службы.

Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press

Согласно информации разведки, французский Генштаб по указанию Елисейского дворца уже занимается формированием группировки для последующей переброски на украинскую территорию. Численность данного контингента, который предназначен для поддержки Киева, может достигать двух тысяч военнослужащих.

Основу подразделения составят бойцы Иностранного легиона, завербованные преимущественно в странах Латинской Америки. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы, где проводят активную боевую подготовку и получают необходимую технику, добавили в СВР.

Как оценили информацию СВР в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил присутствие иностранных военных в зоне специальной военной операции, заявив, что российские военнослужащие их уничтожают. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о данных СВР РФ относительно ввода французских войск на Украину.

«Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. Эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Военные продолжают выполнять свою работу», — сказал Песков.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов пояснил NEWS.ru, что в случае прихода на Украину контингент Макрона ждет судьба наполеоновских войск времен кампании 1812 года, а наемникам из Иностранного легиона будет очень трудно попасть в плен.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Макрон просто как Наполеон войско собирает. Мы же помним, откуда в русском языке появилось слово „шаромыжники“. Это французы после войны 1812 года, которые остались в России и были вынуждены здесь трудиться гувернантами, конюхами, дворниками, лакеями. Но… я далек от мысли, что сейчас пленных из них будет много. Потому что наемников (а как бы их ни называли, но те, кто служит во французском Иностранном легионе, все равно являются наемниками, там французов нет, одни иностранцы) — наемников нигде не любят и стараются в плен их не брать. Если кому-то из них повезет, вдруг, то это будет их большая удача. А так большинство из них станет удобрениями для полей наших возвращенных территорий», — сказал Картаполов.

Смогут ли французские легионеры изменить ход конфликта

Координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков сказал NEWS.ru, что корпуса в две тысячи человек явно недостаточно для перелома хода СВО. Да и на передовую французы вряд ли будут рваться.

«Ну контингент из 2000 французов, конечно, никаким образом не повлияет на ситуацию на линии фронта, это капля в море, и есть большие сомнения, что они будут направлены служить именно на передовую. А, скорее всего, если это именно французское подразделение, которое будет воевать под французским флагом, которое будет четко ассоциироваться с французским государством, то, скорее всего, оно будет заниматься охраной каких-либо тыловых объектов, важных для французского правительства», — пояснил Вилков.

По словам Вилкова, если все-таки Макрон решится направить части Иностранного легиона в бой против россиян, то, несмотря на сильные воинские традиции этого формирования, легионерам придется трудно.

Солдаты Иностранного легиона во время репетиции парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже Фото: Michel Euler/AP/ТАСС

«Их способность воевать именно в условиях настоящих боевых действий, конечно, ставится под большое сомнение, потому что в настоящей современной войне с сильным противником они ни разу не принимали участия за последние десятилетия, со времен как минимум Алжира в 1950–60-х», — пояснил Вилков.

Какие еще страны хотели отправлять войска Украину

Ранее государства так называемой коалиции желающих договорились о возможном совместном патрулировании воздушного и морского пространства Украины после возможного заключения соглашения о прекращении огня с Россией.

Об этом в июле текущего года Макрон заявил на совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Коалиция» объединила лидеров крупнейших стран Европы, а также Австралии, Канады и Японии, но в итоге не сумела выработать единой стратегии потенциального военного присутствия на Украине.

В свою очередь высокопоставленные российские официальные лица, включая главу МИД России Сергея Лаврова, неоднократно заявляли, что для Москвы неприемлемо присутствие любых иностранных войск в каком бы то ни было качестве на территории Украины.

