28 октября 2025 в 11:27

«Провалившись как политик»: СВР раскрыла планы Макрона на Украину

СВР сообщила о грезах Макрона насчет военной интервенции на Украину

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает вынашивать планы военного вмешательства в конфликт на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Как утверждается, таким способом французский лидер, чья внутренняя политика столкнулась с серьезными трудностями, надеется укрепить свой исторический образ.

Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца, — сказано в сообщении.

Согласно информации разведки, французский генштаб по указанию Елисейского дворца уже занимается формированием группировки для последующей переброски на украинскую территорию. Численность данного контингента, который предназначен для поддержки Киева, может достигать двух тысяч военнослужащих.

Основу подразделения составят бойцы Иностранного легиона, завербованные преимущественно в латиноамериканских государствах. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы, где проводят активную боевую подготовку и получают необходимую технику, добавили в СВР.

Отдельно в спецслужбе отметили, что Париж предпринимает и сопутствующие меры предосторожности. Так, в самой Франции осуществляется срочное расширение коечного фонда военных госпиталей для приема возможных раненых. Параллельно с этим медики проходят специальные курсы для работы в полевых госпиталях.

Ранее в СВР сообщили, что британские разведслужбы, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. По словам главы ведомства, Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Евросоюза.

