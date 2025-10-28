Главный «мясник» ВСУ слил секретные карты в TikTok: узнали подробности

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько выложил в TikTok секретные карты. Манько известен бандитским прошлым, до ВСУ он был судим за разбой и грабежи. Почему в киевских войсках высокие посты доверяют откровенным бандитам и как это может сказаться на состоянии украинской армии — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Валентином Манько

Командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты с отображением линии фронта, сообщило издание «Страна.ua». На них изображен наиболее напряженный участок линии боевого соприкосновения, где российские войска ведут активное наступление — от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей.

Помимо этого Манько также разместил видеообращение, снятое на фоне военной карты. В нем он комментирует текущую обстановку на Новопавловском направлении.

Пользователи в украинских соцсетях высмеяли доклад Манько, как несоответствующий реальности, и выразили крайнее недоумение — как такого персонажа вообще рассматривают на должность командующего штурмовыми войсками?! Кроме того, комментаторы выразили опасение, что несоответствующие действительности доклады Манько могут пройти «наверх» до самого Зеленского, который может воспринять их за чистую монету.

Валентин Манько на фоне военной карты (скриншот из видео) Фото: Социальные сети

Ранее Манько заявлял, что ВСУ якобы выбили российские войска более чем из пяти населённых пунктов за сутки, и назвал Вишневое, Егоровку, Степовое, Березовое и Вербовое. Украинские военные блогеры и комментаторы в соцсетях тогда обвинили Манько в откровенном вранье.

Кто такой Манько и как он оказался в ВСУ

До 2014 года Валентин Манько занимался аграрным бизнесом — его семья держала собственное фермерское хозяйство. После госпереворота 2014 года и начала боев в Донбассе Манько подался в ряды «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), где дорос до должности заместителя командира. Он лично участвовал в вербовке людей в отряд «Правого сектора».

В 2015 году на Манько было возбуждено уголовное производство сразу по четырем статьям УК Украины. Так же он был объявлен в розыск по линии Интерпола. Согласно материалам досудебного расследования, правоохранители Донецкой области пытались доказать вину Манько по статье Криминального кодекса «Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах».

По сообщениям ряда украинских СМИ, в тот период Манько был замечен в грабежах, разбоях и даже пытках. В 2018 году он за свои «боевые заслуги» получил должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Кроме того, Манько обвиняют в том, что он бросил своих подчинённых под Андреевкой, из-за чего почти полностью был уничтожен 33-й отдельный штурмовой полк.

Валентин Манько Фото: Социальные сети

Почему ВСУ скатываются в открытый криминал

В украинских соцсетях комментаторы высказывают опасения в сильной криминализации ВСУ, что отрицательно сказывается на боевых возможностях войск. Отмечается, что в армию попадают все больше откровенных уголовников, которые не столько ведут боевые действия, сколько разбойничают в прифронтовой полосе, подрывая и без того шаткое доверие украинцев к собственной армии.

Депутат Госдумы политический консультант Анатолий Вассерман рассказал NEWS.ru, что использование уголовников в рядах ВСУ для Украины закономерно.

«Я не знаю точного числа военных преступников и уголовников среди них, но, насколько я понимаю, использование явных уголовников очень характерно для Украины как террористической организации, очень типично. В основном это происходит потому, что у них, как правило, меньше возможностей скрыться от мобилизации, зато и меньше моральных ограничений. Они способны активно действовать против русского большинства граждан Украины, а заодно и против остальных русских», — сказал Вассерман.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что сама природа киевской власти после переворота 2014 года провоцирует продвижение криминальных личностей в силовые структуры.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Для ведения террористической войны против России киевский режим заинтересован в подборе таких преступных кадров — по сути, по характеру или, скажем так, по „правовому статусу“. Это стало происходить с самого начала, когда у них прошел государственный переворот. Мы и сами утверждаем, что люди, которые приходят там к власти, — это преступники, потому что они делают это незаконным путем в ходе государственного переворота. Если брать ситуацию после 2014 года, то все остальные назначения, которые происходили дальше, — это, в общем-то, криминальный процесс. Назначались люди не по принципу профессионализма, а по принципу непотизма. Это когда свояки назначаются», — пояснил Перенджиев.

Как криминализация ВСУ скажется на фронте

В украинских соцсетях также обсуждается ситуация, когда власти не посылают уголовников на фронт, а формируют из них заградотряды с целью не допустить отступления обычных частей. Получается ситуация наоборот: не части госбезопасности удерживают уголовников о отступлений, а уголовники удерживают на передовой нормальных людей.

К тому же уголовники стараются пробраться на службу в украинские ТЦК (аналог военкоматов), чтобы самим не попасть на фронт. Все это вызывает не просто недовольство, а откровенную ненависть украинцев к ТЦК и ВСУ.

Так, в Одессе разразился новый скандал, связанный с деятельностью территориальных центров комплектования. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен известный в городе криминальный авторитет Магомед Айдамиров, одетый в военную форму с шевронами ТЦК. Он в грубой форме угрожает местному жителю насилием в извращенной форме. Ранее Айдамиров был осужден за вымогательство и похищение человека.

ТЦК Украины Фото: Социальные сети

Однако, по мнению Вассермана, только этого недостаточно для развала фронта ВСУ, а стойкость заградотрядов из уголовников нельзя оценить объективно.

«Развал и обрушение фронта ВСУ обеспечиваются прежде всего действиями российских войск. Без этих действий, будь на фронте хоть сплошные заключенные, они бы спокойно себе там и оставались. Проблема в том, что заградительные отряды в последнюю очередь испытывают на себе воздействие наших вооруженных сил. Поэтому, чем их ни комплектуй, это мало повлияет на их стойкость, поскольку эта стойкость не в бою», — заключил Вассерман.

