Украинцы хотят нового госпереворота из-за осознания масштабов коррупции киевских властей, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, превращать каждого нового лидера в объект насмешек и ненависти стало украинской политической традицией, однако Владимир Зеленский является таким узурпатором власти, от которого отворачиваются даже бывшие ярые сторонники.

На Украине все чаще высказывается недовольство Зеленским, причем из уст тех, кто прежде считался его преданными сторонниками. Депутаты Верховной рады спрашивают о разрушенной инфраструктуре страны и недостатке боеприпасов. Западные деньги на это были выделены, но исчезли в неизвестном направлении, и граждане наконец начинают понимать, в чьих карманах следует искать. Мнение весьма значительной части населения сейчас высказывает яростно скакавший ранее на Майдане музыкант Олег Скрипка, — сказал Журавлев.

По его словам, нет сомнений, что Зеленский отомстит Скрипке за высказывания о военном перевороте. Депутат предположил, что музыканту стоит ждать визита СБУ, а то и тюремного срока.

Но рано или поздно число недовольных превысит критическую массу, и Зеленский будет свергнут — этот момент тем ближе, чем больше успех российских войск на фронте, — отметил Журавлев.

Ранее лидер музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что на Украине нужно осуществить военный переворот для укрепления государственной власти. По мнению исполнителя, потенциальным лидером такого переворота мог бы стать главнокомандующий Силами беспилотников Украины Роберт Бровди.