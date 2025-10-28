Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине Bloomberg: Великобритания готовится разместить войска на Украине

Великобритания готовится разместить свои войска на Украине в рамках «коалиции желающих», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов издания, Лондон также тестирует новые технологии на случай потенциального конфликта с Россией в Прибалтике.

В материале говорится, что министр обороны страны Джон Хили подтвердил подготовку пакета помощи объемом более 100 млн фунтов стерлингов (10,6 млрд рублей) для создания инфраструктуры размещения военных. Масштабные учения Forest Guardian в Латвии, ставшие для британского командования крупнейшими с 1990-х годов, демонстрируют готовность Лондона к усилению военного присутствия в регионе, отметили в издании.

По данным источника, британские военнослужащие будут обучать ВСУ вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС страны примут участие в патрулировании воздушного и морского пространства Украины. Активность Великобритании, как указали в Bloomberg, связана с растущей напряженностью в отношениях с Россией.