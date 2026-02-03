Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 05:15

СК подтвердил обнаружение тела убитого девятилетнего мальчика в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тело пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика нашли в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщила пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, оно находилось в водоеме, как и указал задержанный по подозрению в убийстве ребенка.

Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе. В ближайшее время будет проведено обследование места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что тело, предположительно, девятилетнего убитого мальчика из Петербурга обнаружили и вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. На место происшествия немедленно были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Местные жители сначала заметили подозрительный бугорок и начали по нему стучать. Позже они поняли, что обнаружили рюкзак, который, вероятно, мог принадлежать пропавшему ребенку.

Тело девятилетнего мальчика, пропавшего в пятницу, 30 января, искали в Ломоносовском районе Петербурга. В пресс-службе СК России отметили, что работа велась по указанию признавшегося в его убийстве мужчины, задержанного ранее в Псковской области.

Мужчину задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка. По его словам, тело мальчика он утопил. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска и ранее имел задолженности по микрозаймам.

