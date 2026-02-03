В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика СК: тело мальчика из Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленобласти

Тело девятилетнего мальчика, пропавшего в пятницу, 30 января, ищут в Ломоносовском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве отметили, что работа ведется по указанию признавшегося в его убийстве мужчины, задержанного ранее в Псковской области, передает ТАСС.

Мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где он спрятал тело мальчика. В настоящее время проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе по обнаружению тела ребенка, — сказано в публикации.

Ранее полиция организовала поиски жителя деревни Яльгелево, который последним видел пропавшего в Петербурге мальчика. Силовики провели в его доме обыск, но владельца на месте не обнаружили.

Мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области, он сознался в убийстве ребенка. По его словам, тело мальчика он утопил. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска и ранее имел задолженности по микрозаймам.

При этом выяснилось, что задержанный увлекался детской порнографией. Источник отметил, что большое количество соответствующего контента обнаружено на его электронных устройствах.