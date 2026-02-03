Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 05:30

Россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег

Доцент Щербаченко: общий банковский счет поможет избежать семейных ссор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совместный банковский счет поможет избежать конфликтов в семье, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, откровенные разговоры о долгах и кредитах позволят выстроить доверительные отношения.

Во-первых, в семье следует обсудить базовые установки, поскольку у каждого они свои. Один склоняется к экономии, а другой активен в тратах. Открытый разговор поможет наладить взаимодействие и сформировать единое понятие денег и их семейную ценность. Во-вторых, установите прозрачные правила управления и ведения семейного бюджета. Четко определите, сколько вносят все и на что тратится общий бюджет. Рекомендуется рассмотреть возможность открытия общего банковского счета или карты для совместных расходов. Это позволяет вместе копить и тратить на общие цели, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул важность учета интересов всех членов семьи при составлении бюджета, включая детей и пенсионеров. Крупные покупки, по словам доцента, следует обсуждать коллективно. Он указал, что планирование отпуска, ремонта или приобретения дорогостоящей техники должно происходить заранее, поскольку это поможет избежать возможных конфликтов.

Создайте подушку финансовой безопасности на шесть или даже восемь месяцев, чтобы снизить тревожность и справиться с неприятностями. Не менее важно избегать скрытых долгов, кредитов и займов, так как тайные финансовые обязательства разрушают доверие. Таким образом, основное правило — это сочетание прозрачности, взаимного уважения и готовности обсудить вопрос про деньги открыто, — резюмировал Щербаченко.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что значительные расхождения в жизненных взглядах и возникающие на этой основе конфликты часто становятся причиной разводов. По его словам, разница в возрасте или социальном положении обычно не препятствует достижению семейного благополучия.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
