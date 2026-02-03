Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 05:24

В США встревожены посадкой российского Ил-76 на военной базе Кубы

Fox News: в США обеспокоены после прилета российского самолета Ил-76 на Кубу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американские официальные лица выразили обеспокоенность после посадки российского транспортного самолета Ил-76 на Кубе, передает Fox News. Отмечается, что они обратили особое внимание на место и характер полета.

Тот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом возросла, — говорится в материале.

Ил-76 приземлился на авиабазе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенной примерно в 30 милях к югу от Гаваны, и обычно используется для перевозки грузов. Точные цели визита остаются неизвестными.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с Кубой. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

До этого директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь заявил, что Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в стране. По его словам, американский лидер стремится расшатать ситуацию изнутри, используя экономические трудности страны.

