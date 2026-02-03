Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 00:24

Путин распорядился обдумать развитие паллиативной помощи в новых регионах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о развитии паллиативной медицинской помощи в ДНР и Новороссии. Такое распоряжение прозвучало по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе, документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей рассмотреть вопрос о развитии системы оказания паллиативной медицинской помощи на территориях указанных субъектов Российской Федерации, — сказано в поручении.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства запросил доклад о развитии производства лекарств и вакцин в стране. Кроме того, он потребовал составить отчет об увеличении мощностей отечественных фармацевтических предприятий.

Российский лидер до этого отметил, что мнение и оценки россиян должны лежать в основе мер поддержке семей и детства. По его словам, это позволяет оценить эффективность тех решений, которые уже действуют.

Кроме того, президент обратился к федеральным и региональным властям с просьбой быть готовыми к возможному возвращению сильных снегопадов. В ходе совещания он предположил, что, возможно, в Россию еще вернутся и сильные морозы, что следует учитывать.

