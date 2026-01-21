«Возвращение снегопадов»: Путин потребовал полной готовности от чиновников Путин обратился к властям с призывом быть готовыми к последствиям снегопадов

Президент России Владимир Путин обратился к федеральным и региональным властям с просьбой быть готовыми к возможному возвращению сильных снегопадов. Как передает пресс-служба Кремля, в ходе совещания с членами правительства он отметил, что, возможно, вернутся и сильные морозы.

Я хочу обратиться ко всем коллегам и в федеральных органах власти, и в регионах. Все-таки в конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и, вероятно, возвращение снегопадов по многим территориям, поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации, — указал Путин.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что власти официально запросят федеральную помощь для ликвидации последствий аномальных снегопадов. По его словам, субъекту не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за последнее десятилетие циклонами. Солодов уточнил, что местные дорожные службы, несмотря на максимальную мобилизацию, не способны устранить все последствия стихии своими силами.

До этого на Камчатке местный житель вручную расчистил свой автомобиль, который оказался под слоем снега высотой около пяти метров. После мощного циклона машина была полностью погребена под сугробом.