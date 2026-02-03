Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 06:10

Под Купянском уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

РСЗО «Град» РСЗО «Град» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Благодаря расчетам РСЗО удалось уничтожить опорные пункты ВСУ вместе с живой силой.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» <…> армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ <…> в Купянском районе Харьковской области, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что регулярные точные артиллерийские удары помогают эффективно поддерживать действия штурмовых и мотострелковых подразделений российской армии. На счету расчетов этой боевой машины уже более сотни пораженных целей, включая блиндажи, колесную технику и живую силу противника.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые поставил Вооруженным силам России новейшие системы «Зубр» для защиты объектов инфраструктуры от беспилотников, сообщили в госкорпорации. Комплексы предназначены для мониторинга и контроля воздушного пространства в ближней зоне.

Минобороны РФ
Харьковская область
град
РСЗО
