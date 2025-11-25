День матери
25 ноября 2025 в 10:12

Град размером с ладонь обрушился на Австралию

Фото: IMAGO/Bernd MŠrz/Global Look Press
В третьем по численности населения городе Австралии, Брисбене, прошел град, достигавший 14 сантиметров в диаметре, передает MK.RU. Он нанес повреждения крышам, автомобилям и солнечным панелям.

По информации издания, природные катаклизмы оставили более 95 тыс. человек без электричества. Ветер достигал скорости 100 километров в час. Синоптики предупредили, что буря будет усиливаться.

Ранее тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины, вызывая порывы ветра до 150 км/ч. В результате стихии погибли 10 человек, более 433 тыс. жителей опасных зон были эвакуированы. Из-за непогоды в восточно-центральных провинциях произошло отключение электроэнергии, а также возникли наводнения и небольшие оползни.

До этого в Центральной Яве в Индонезии из-за оползня, спровоцированного проливными дождями, погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Сезон дождей в стране начался в сентябре и продлится до апреля, что увеличивает риск наводнений и оползней.

Также экстренные службы Филиппин эвакуировали свыше 900 тыс. человек из опасных районов в связи с приближением супертайфуна «Фунг-вонг». В нескольких регионах страны были приостановлены занятия и работа учреждений.

