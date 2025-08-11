В Подмосковье целые сугробы попали в кадр

В подмосковных Луховицах прошел град, в результате чего на некоторых участках местных жителей образовались целые сугробы, сообщает Telegram-канал «112». Также появились кадры, на которых запечатлена покрытая градом земля.

Дачники пожаловались, что прошедшая стихия побила растения. Пострадали также цветы.

Еще 12 июля на территорию Подмосковья обрушился сильный ливень с градом, который привел к серьезным последствиям. Град достигал размеров куриного яйца, а некоторые градины были сопоставимы с ладонью взрослого человека. Стихия затронула несколько городов региона — Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск, Зеленоград и прилегающие территории Истринского района. В результате обрушения пострадали автомобили, повалены деревья, возникли перебои в транспортном движении.

Очевидцы рассказали, что градины падали с огромной силой, ударяясь о дорогу и создавая шум, напоминающий залп из автоматов. На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлены моменты, когда мощный ветер срывал металлические ограждения с детских площадок и швырял их на землю. В одном из эпизодов буря опрокинула декоративное дерево, которое упало прямо на припаркованный автомобиль. Другое крупное дерево рухнуло на машину, при этом его ветви зацепили электрические провода, что вызвало опасность короткого замыкания.