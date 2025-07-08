На Подмосковье обрушился аномальный град В Подмосковье прошел град размером с куриное яйцо

На Подмосковье обрушился мощный град, достигавший размеров куриного яйца, сообщает Telegram-канал Baza. Осадки выпали в ряде городов региона: повреждены автомобили, повалены деревья, также наблюдаются перебои в движении транспорта.

По словам очевидцев, градины с невероятной силой бьются об асфальт, а их диаметр сопоставим с ладонью взрослого человека. Как уточняет источник, стихия затронула Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск, Зеленоград и окрестности Истринского района.

Ранее в селе Чигири Амурской области прошел мощный торнадо, поваливший деревья и повредивший кровли частных домов. Стихия чуть не унесла бассейн, разрушила теплицы и разбила цветочные горшки. Местные жители отметили, что буря началась и закончилась крайне внезапно.

До этого в Тюмени после сильного ливня под воду провалились две девушки — инцидент произошел на затопленном пешеходном переходе, где поток сорвал крышку канализационного люка. Первую пострадавшую спасли прохожие. И сразу после этого в ту же яму провалилась жена спасателя. Позднее в образовавшийся провал попало колесо автомобиля.