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06 июля 2025 в 20:40

В Тюмени две девушки провалились в люк на пешеходном переходе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени на затопленном пешеходном переходе под воду провалились две девушки, сообщает Первый канал. Инцидент произошел после мощного ливня, когда в районе улицы 50 лет Октября сорвало крышку канализационного люка.

По информации очевидцев, первую пострадавшую попытались спасти прохожие, включая супружескую пару с ребенком в коляске. Девушку удалось вытащить, однако через несколько секунд в ту же яму провалилась супруга спасителя. Оба человека не пострадали и самостоятельно добрались до тротуара.

Позже в ту же ловушку угодил автомобиль — его переднее колесо застряло в провале. Коммунальные службы выяснили, что решетку дождеприемника в этом месте вырвала вода.

Ранее в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани в ХМАО произошло обрушение потолочной конструкции, не выдержавшей нагрузки из-за сильных дождей. Находившиеся на фудкорте посетители успели покинуть опасную зону, услышав характерный треск. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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