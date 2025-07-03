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03 июля 2025 в 11:08

Потолок рухнул на посетителей торгового центра в российском регионе

Потолок рухнул на посетителей торгового центра в ХМАО из-за обильных дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потолок рухнул на посетителей торгового центра Нягани в ХМАО, сообщил Telegram-канал SHOT. Конструкция не выдержала сильных дождей в городе.

Канал отметил, что инцидент произошел в ТЦ «Оазис Плаза». Находившиеся на фудкорте люди услышали треск и быстро разбежались после начала обрушения потолка. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее ребенок пострадал в результате обрушения детского аттракциона во Владивостоке. Инцидент произошел на Спортивной набережной. По информации прокуратуры региона, из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье.

По факту обрушения аттракциона организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого две школьницы-фигуристки из Тюмени в возрасте шести и семи лет получили серьезные травмы при падении ворот на базе отдыха под Кыштымом. У одной зафиксирован перелом ноги, у другой — повреждения черепа. Девочкам предстоит восстанавливаться как минимум год, их спортивная карьера под вопросом.

Россия
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