Потолок рухнул на посетителей торгового центра в российском регионе Потолок рухнул на посетителей торгового центра в ХМАО из-за обильных дождей

Потолок рухнул на посетителей торгового центра Нягани в ХМАО, сообщил Telegram-канал SHOT. Конструкция не выдержала сильных дождей в городе.

Канал отметил, что инцидент произошел в ТЦ «Оазис Плаза». Находившиеся на фудкорте люди услышали треск и быстро разбежались после начала обрушения потолка. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее ребенок пострадал в результате обрушения детского аттракциона во Владивостоке. Инцидент произошел на Спортивной набережной. По информации прокуратуры региона, из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье.

По факту обрушения аттракциона организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого две школьницы-фигуристки из Тюмени в возрасте шести и семи лет получили серьезные травмы при падении ворот на базе отдыха под Кыштымом. У одной зафиксирован перелом ноги, у другой — повреждения черепа. Девочкам предстоит восстанавливаться как минимум год, их спортивная карьера под вопросом.