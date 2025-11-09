Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:28

Почти миллион человек эвакуировали из-за тайфуна на Филиппинах

Свыше 900 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна на Филиппинах

Фото: AP/TASS

Экстренные службы вывезли уже более 900 тыс. человек из опасных районов Филиппин из-за приближающегося супертайфуна «Фунг-вонг», сообщает агентство Reuters. Согласно его сведениям, в нескольких регионах были приостановлены занятия и работа учреждений.

Более 900 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Филиппин, когда супертайфун «Фунг-вонг» начал обрушиваться на главный остров Лусон, в результате чего в нескольких регионах, включая метро Манилы, были приостановлены работа и занятия, — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу из-за многочисленных жертв тайфуна «Калмаэги». Глава государства выразил надежду на скорейшее преодоление трудностей, связанных со стихийным бедствием.

По словам очевидца из России, после тайфуна «Калмаэги» в некоторых районах Филиппин начались перебои с подачей энергии. На островах до сих пор не удалось устранить разрушения. При этом больше всего пострадали узкие улицы в горных районах страны.

Филиппины
тайфуны
эвакуации
чрезвычайные происшествия
стихийные бедствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог раскрыл, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
В полиции раскрыли, какие цифры банковской карты нельзя никому сообщать
«Идет зачистка»: Пушилин рассказал об успехах ВС России в ДНР
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.