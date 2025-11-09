Почти миллион человек эвакуировали из-за тайфуна на Филиппинах Свыше 900 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна на Филиппинах

Экстренные службы вывезли уже более 900 тыс. человек из опасных районов Филиппин из-за приближающегося супертайфуна «Фунг-вонг», сообщает агентство Reuters. Согласно его сведениям, в нескольких регионах были приостановлены занятия и работа учреждений.

Более 900 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Филиппин, когда супертайфун «Фунг-вонг» начал обрушиваться на главный остров Лусон, в результате чего в нескольких регионах, включая метро Манилы, были приостановлены работа и занятия, — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу из-за многочисленных жертв тайфуна «Калмаэги». Глава государства выразил надежду на скорейшее преодоление трудностей, связанных со стихийным бедствием.

По словам очевидца из России, после тайфуна «Калмаэги» в некоторых районах Филиппин начались перебои с подачей энергии. На островах до сих пор не удалось устранить разрушения. При этом больше всего пострадали узкие улицы в горных районах страны.