Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу из-за многочисленных жертв тайфуна «Калмаэги», сообщила пресс-служба Кремля. В своей телеграмме глава государства выразил надежду на скорейшее преодоление трудностей, связанных со стихийным бедствием.

Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Филиппин начались перебои с подачей энергии после тайфуна «Калмаэги». По словам очевидца из России, на островах до сих пор не удалось устранить разрушения. Он добавил, что больше всего пострадали узкие улицы в горных районах страны.

До этого на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Воздушное судно было частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.