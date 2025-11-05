Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 13:39

Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах

360.ru: на Филиппинах после тайфуна начались перебои с подачей энергии

Последствия тайфуна «Калмаэги» Последствия тайфуна «Калмаэги» Фото: AP/ТАСС

В некоторых районах Филиппин начались перебои с подачей энергии после тайфуна «Калмаэги», пишет 360.ru со ссылкой на очевидца из России. По словам мужчины, на некоторых островах до сих пор не удалось устранить разрушения.

Там, где плохо работают ливневки, сохраняются подтопления. Ветер был не такой жуткий, но местами все же повалило деревья. Также падали вывески и заборы, — уточнил россиянин.

Он добавил, что больше всего пострадали узкие улицы в горных районах страны. Именно там наблюдались локальные наводнения из-за потоков воды с гор.

Ранее на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.

