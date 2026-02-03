Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 00:59

В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере

Африканский корпус Минобороны РФ помог отбить атаку на аэропорт в Нигере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Атаку террористов на аэропорт столицы Нигера отразили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, рассказали в российском МИД. В ведомстве отметили, что в процессе были ликвидированы около 20 преступников, а имущество и вооружение нападавших захвачено.

В ночь на 29 января группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера – Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, — указали там.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя сообщения о нападениях ОПГ с мачете на туристов, заявил, что Кения является одной из наиболее безопасных стран для путешествий. По его словам, по-настоящему опасным направлением является Конго.

До этого сообщалось, что на российских туристов в Кении нападают банды с мачете. По словам девушки по имени Марина, ее преследовали двое байкеров, когда она возвращалась из бара в городе Малинди. Один из них пытался вырвать у нее рюкзак, а второй ударил мачете по руке водителя.

ВС РФ
военные
Африка
Нигер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свадьба, беспрецедентное шоу, атака ВСУ: где сейчас SHAMAN и Мизулина
Трамп рассказал, какие отношения сейчас у США с Россией и Украиной
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками
В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика
Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки
В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере
Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти
Мирная россиянка пострадала при атаке ВСУ на регион
После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу
Путин распорядился обдумать развитие паллиативной помощи в новых регионах
Дебошир из Испании забрался на самолет и устроил пляски
«США уступают»: политолог о рисках для Трампа в случае вторжения в Иран
Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»
Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном
Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина
Подросток в Ленобласти умер от удара током
Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге
Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова
«Я готова»: Бузова о съемках в откровенных сценах
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.