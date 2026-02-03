В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере

В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере Африканский корпус Минобороны РФ помог отбить атаку на аэропорт в Нигере

Атаку террористов на аэропорт столицы Нигера отразили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, рассказали в российском МИД. В ведомстве отметили, что в процессе были ликвидированы около 20 преступников, а имущество и вооружение нападавших захвачено.

В ночь на 29 января группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера – Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, — указали там.

