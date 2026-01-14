Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 18:38

В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении

Вице-президент АТОР Мурадян назвал Кению безопасной страной для путешествий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кения является одной из наиболее безопасных стран для путешествий, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя сообщения о нападениях ОПГ с мачете на туристов. По его словам, по-настоящему опасным направлением является Конго.

Кения — популярная страна. Это одно из наиболее безопасных направлений. Где действительно опасно, где можно увидеть группировки и людей с мачете — это Конго. У человека были золотые часы, он ехал, опустив руку из открытого окна джипа, и ему отрубили конечность мачете. Перед тем как ехать в Африку, спросите своего турагента, которому доверяете, что он посоветует. Мы бы не стали рекомендовать ехать в Конго без охраны или гида. Есть безопасные страны: Руанда, относительно — Уганда, Кения и Танзания, — сказал Мурадян.

Ранее сообщалось, что на российских туристов в Кении нападают банды с мачете. По словам девушки по имени Марина, ее преследовали двое байкеров, когда она возвращалась из бара в городе Малинди. Один из них пытался вырвать у нее рюкзак, а второй ударил мачете по руке водителя.

Кения
туристы
Африка
нападения
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
