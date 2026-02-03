Названы продукты, которые можно хранить на балконе в мороз Биолог Лялина: на балконе в мороз можно хранить сырое мясо, птицу и морепродукты

Балкон можно использовать для хранения ряда продуктов, в том числе сырого мяса, птицы и рыбы, в сильные морозы, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, при температуре ниже −18 градусов, эта часть квартиры фактически является естественной морозильной камерой.

При морозах ниже −18–20 градусов балкон становится естественной морозильной камерой, что позволяет хранить там некоторые продукты. Но он не защищен от перепадов температуры, поэтому воспользоваться им для хранения можно, если морозы продолжительные. Следует хранить там сырое мясо (говядину, свинину), птицу, рыбу и морепродукты. Они замерзнут и будут долго храниться. При этом продукты должны быть хорошо упакованы в герметичные пакеты или пленку, чтобы избежать обветривания и попадания насекомых или птиц, — пояснила Лялина.

Она добавила, что помимо сырого мяса и рыбы на балконе в мороз можно держать и некоторые готовые полуфабрикаты, а также сливочное масло, замороженные овощи и фрукты. По словам биолога, в свою очередь молочные продукты лучше оставить храниться в холодильнике.

В мороз можно хранить на балконе пельмени, вареники, замороженные пироги, но тоже с соблюдением правильной упаковки. Хорошо выдерживает холодную погоду и прекрасно хранится сливочное масло, в отличие от йогуртов, творога, сметаны и других свежих молочных продуктов. Можно отправить на балкон в мороз овощи и фрукты, но только замороженные: свежие нельзя, они просто испортятся. Также можно хранить там неочищенный и запакованный хлеб, булки, но упаковка у них должна быть герметичной, чтобы избежать обветривания, — резюмировала Лялина.

Ранее эксперты «Авито Услуг» заявили, что новогодние игрушки рекомендуется хранить в плотных коробках в сухом, темном и прохладном месте, где стабильная температура. По их словам, оставлять украшения на неотапливаемом балконе или в сыром помещении — плохая идея, поскольку декор может легко испортиться.