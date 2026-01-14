Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения «Авито Услуги»: новогодние игрушки лучше хранить в сухом и прохладном месте

Новогодние игрушки рекомендуется хранить в плотных коробках в сухом, темном и прохладном месте, где стабильная температура, пишет RT со ссылкой на экспертов «Авито Услуг». По их словам, оставлять украшения на неотапливаемом балконе или в сыром помещении — плохая идея. Там декор может легко испортиться.

Если набор декора небольшой, храните все в одном организованном контейнере. Если вы ежегодно меняете цветовые схемы, самый удобный вариант — сортировка по цветам. Для большого дома эффективна система по зонам: отдельные комплекты для гостиной, кухни, прихожей или крыльца. Не забывайте подписывать коробки, — посоветовали эксперты.

По их мнению, идеальным местом для хранения игрушек станет верхняя полка шкафа, кладовка или антресоль. Специалисты уточнили, что стеклянные шары лучше дополнительно положить в ячейки из картона, а фигурные игрушки — в пластиковые стаканчики.

Ранее искусствовед Екатерина Буркова заявила, что новогодние игрушки, выпущенные в период с 1936 по 1970 год, представляют наибольшую историческую и культурную ценность. Она отметила, что стоимость крайне редких экземпляров может доходить до сотен тысяч рублей.