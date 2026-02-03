Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки

В первые месяцы после трансплантации почки необходимо избегать физических нагрузок, заявил NEWS.ru директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. По его словам, со временем не останется никаких признаков того, что человек когда-либо подвергался операции по пересадке органа.

Пересадка любого органа — высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Естественно, существует период реабилитации, когда необходимо избегать физических нагрузок и придерживаться некоторых ограничений. Как правило, это особенно актуально в первые месяцы после операции. Но важно понимать, что реципиенты почки — это люди, которые не имеют существенных ограничений. Они возвращаются к привычным делам, заводят семьи, трудятся, и со стороны невозможно сказать, что у этого человека было несовместимое с жизнью заболевание, — поделился Готье.

Он добавил, что для предотвращения отторжения трансплантата пациентам следует принимать иммуносупрессивные препараты и ежегодно проходить контрольные осмотры. По словам врача, как и здоровым людям, реципиентам рекомендуется придерживаться здорового рациона, отказаться от вредных привычек и уделять внимание физическим упражнениям.

Сегодня в России делают почти четыре тысячи таких операций в год, а трансплантационные центры работают в 39 регионах страны, поэтому сообщество реципиентов увеличивается. Растет и осведомленность общества в вопросах трансплантации, что, безусловно, радует. Ведь эти люди и их истории — лучшее доказательство того, что пересадка органа дарит полноценную жизнь, — резюмировал Готье.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила, что недостаток воды в организме, чрезмерное употребление алкоголя, курение, неправильное питание и постоянный недосып вредят мочевыделительной системе, особенно почкам. По ее словам, наркотики — еще один серьезный фактор, негативно влияющий на здоровье.