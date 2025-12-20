Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Варшаве двухтомник «Документы Волынской резни», сообщил телеканал TVN24. Книга лежала на столе перед лидерами при встрече в формате «один на один».

Двухтомник под названием «Документы Волынской резни», опубликованный в 2023 году польским Институтом национальной памяти, представляет собой сборник материалов, отражающих трагические события, произошедшие на Волыни в период Второй мировой войны. Согласно представленной информации, издание содержит свидетельства, полученные непосредственно от очевидцев тех событий, причем каждое изложение подкреплено личной подписью автора или ссылкой на источник информации. Этот документальный материал призван пролить свет на преступления, совершенные украинскими националистами против польского населения региона.

Ранее сообщалось, что Украина официально разрешила польской стороне провести эксгумационные работы на месте захоронения жертв Волынской резни. Посол в Польше Василий Боднар подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на требование Навроцкого, который ранее критиковал позицию Киева по этому вопросу. Польский лидер неоднократно заявлял, что нормализация отношений между странами невозможна без полного расследования всех обстоятельств трагических событий.