Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:04

Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне

Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Варшаве двухтомник «Документы Волынской резни», сообщил телеканал TVN24. Книга лежала на столе перед лидерами при встрече в формате «один на один».

Двухтомник под названием «Документы Волынской резни», опубликованный в 2023 году польским Институтом национальной памяти, представляет собой сборник материалов, отражающих трагические события, произошедшие на Волыни в период Второй мировой войны. Согласно представленной информации, издание содержит свидетельства, полученные непосредственно от очевидцев тех событий, причем каждое изложение подкреплено личной подписью автора или ссылкой на источник информации. Этот документальный материал призван пролить свет на преступления, совершенные украинскими националистами против польского населения региона.

Ранее сообщалось, что Украина официально разрешила польской стороне провести эксгумационные работы на месте захоронения жертв Волынской резни. Посол в Польше Василий Боднар подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на требование Навроцкого, который ранее критиковал позицию Киева по этому вопросу. Польский лидер неоднократно заявлял, что нормализация отношений между странами невозможна без полного расследования всех обстоятельств трагических событий.

Украина
Польша
Волынская резня
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.