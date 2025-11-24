Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную Аэропорт Лаппеенранта отказался от уборки снега на ВПП из-за отсутствия рейсов

Оставшийся без российских туристов аэропорт Лаппеенранта в Финляндии грядущей зимой не станет регулярно убирать снег со взлетно-посадочной полосы, пишет ТАСС. Сотрудник воздушной гавани сообщил, что терминал открывается лишь на 2,5 часа в будние дни ради работы местного ресторана.

По его словам, посетителям предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола за €12,6 (примерно 1100 рублей) с человека. Собеседник добавил, что минимум до конца года аэропорт не ожидает ни одного планового рейса.

Какие-то разовые рейсы возможны, но для них необходимо подавать специальные заявки, и вот под них возможна очистка взлетно-посадочной полосы от снега, — рассказал он.

