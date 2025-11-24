День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:38

Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную

Аэропорт Лаппеенранта отказался от уборки снега на ВПП из-за отсутствия рейсов

Оставшийся без российских туристов аэропорт Лаппеенранта в Финляндии грядущей зимой не станет регулярно убирать снег со взлетно-посадочной полосы, пишет ТАСС. Сотрудник воздушной гавани сообщил, что терминал открывается лишь на 2,5 часа в будние дни ради работы местного ресторана.

По его словам, посетителям предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола за €12,6 (примерно 1100 рублей) с человека. Собеседник добавил, что минимум до конца года аэропорт не ожидает ни одного планового рейса.

Какие-то разовые рейсы возможны, но для них необходимо подавать специальные заявки, и вот под них возможна очистка взлетно-посадочной полосы от снега, — рассказал он.

Ранее финская аутлет-деревня Zsar, обанкротившаяся в 2022 году из-за падения турпотока из России, нашла потенциального покупателя. Объект намеревается выкупить новая акционерная компания, которую создадут специально под сделку. За ней стоит иностранный инвестор из Центральной Европы. Планы по дальнейшему использованию территории пока неизвестны.

