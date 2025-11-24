В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО Подразделение системы командования НАТО могут разместить в Финляндии

В Финляндии могут разместить подразделение системы командования НАТО, сообщило Минобороны республики. Туда войдут около 50 военнослужащих, они будут предоставлять системы связи и информацию для поддержки управления силами Альянса в Финляндии. Решение по этому вопросу могут принять в феврале 2026 года.

Финляндия предложит НАТО разместить подразделение системы командования на своей территории, — говорится в сообщении.

Ранее учения НАТО Freezing Winds 25 под руководством ВМС Финляндии начались в Балтийском море. В маневрах, которые проходят с 24 ноября по 4 декабря, задействованы около 5000 военных, 20 кораблей, а также истребители и вертолеты. В них участвуют военные из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Бельгии, США.

До этого сообщалось, что финские власти изучают вопрос восстановления осушенных болот на границе с Россией «в оборонительных целях». В частности, в окрестностях общины Салла находится около 100 тыс. гектаров осушенной заболоченной местности, но ни одно из болот на частных землях не восстановлено.