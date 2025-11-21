Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 04:49

В Финляндии могут восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Финские власти изучают вопрос восстановления осушенных болот на границе с Россией «в оборонительных целях», пишет портал Yle. Журналисты отметили, что их можно использовать как «преграду или препятствие для возможного нападения», эту информацию сейчас выясняют министерства обороны и окружающей среды.

В частности, в окрестностях общины Салла находится около 100 000 гектаров осушенных болот, но ни одно из них на частных землях не восстановлено. Местные жители сомневаются в задумке, отметили авторы материала, поскольку зимой болота покрываются льдом, и по ним может проехать почти любая техника.

Ранее Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с Россией. В маневрах участвуют более двух тысяч военнослужащих, задействовано 500 единиц техники. Учения проходят на полигоне Роваярви в Лапландии.

Также стало известно, что финские власти планируют ввести в работу не все КПП в случае открытия границы с Россией. Глава отдела пограничной безопасности погранслужбы Финляндии Юсси Напола подчеркнул, что окончательное решение будет принято после анализа потенциального пассажиропотока.

