Страны НАТО начали учения в Балтийском море

Учения НАТО Freezing Winds 25 под руководством ВМС Финляндии начались в Балтийском море, сообщила пресс-служба ВС республики. В маневрах, которые проходят с 24 ноября по 4 декабря, задействованы около 5 тыс. военных, 20 кораблей, а также истребители и вертолеты.

Учения проводят в Финском заливе, в Архипелаговом море и на южном побережье Финляндии. В них участвуют военные из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Бельгии, США. В ходе маневров они тренируют защиту критической инфраструктуры и морского сообщения.

Ранее Финляндия провела артиллерийские учения в 100 км от границы с Россией. В маневрах участвовали более 2 тыс. военнослужащих, задействовано 500 единиц техники. В ходе учений отрабатывали применение артиллерии в условиях ранней зимы, они проходили на полигоне Роваярви в Лапландии.

До этого в акватории Балтийского моря прошли учения НАТО под кодовым названием Merlin. Маневры, направленные против подводных лодок, начались 8 ноября и продлились до 14 ноября. Они проходили под руководством ВМС Швеции вдоль ее побережья и в территориальных водах.