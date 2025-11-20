«Сгоревший» без россиян аутлет Zsar в Финляндии нашел покупателя Финская аутлет-деревня Zsar нашла нового владельца после банкротства без России

Финская аутлет-деревня Zsar, обанкротившаяся в 2022 году из-за падения турпотока из России, получила потенциального покупателя, передает Yle со ссылкой на адвоката проекта Матти Маннера. Объект намерена выкупить новая акционерная компания, которую создадут специально под сделку. За ней стоит иностранный инвестор из Центральной Европы.

Результаты переговоров одобрены, начинается оформление договоров и подготовка документов, — отметил Маннер.

Адвокат выразил надежду, что соглашение смогут подписать до конца года. Он также уточнил, что планы по дальнейшему использованию территории не раскрываются.

Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, пришел в упадок после закрытия границы с Россией. Банкротом стала компания Saimaa Travel, на протяжении последних 20 лет совершавшая круизы из Лаппеенранты в Выборг. За фирмой остался долг в 260 тысяч евро.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо между тем обратился к Евросоюзу с просьбой предоставить финансовую помощь для поддержки регионов, расположенных у границы с Россией. По словам главы правительства, они пострадали экономически якобы из-за действий Москвы.