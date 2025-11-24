День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:57

Названы дата и место проведения первого саммита восточного фланга НАТО

Первый саммит стран восточного фланга НАТО пройдет в Финляндии 16 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Первый саммит государств восточного фланга НАТО пройдет 16 декабря в Хельсинки, сообщила пресс-служба финского правительства. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо взялся за организацию мероприятия с участием руководства этих стран.

В пресс-службе кабмина сообщили, что на саммит приедут председатели правительства Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Эстонии. В рамках встречи политики обсудят вопросы «европейской безопасности и оборонной готовности». Речь пойдет о ситуации на восточной границе Евросоюза.

Орпо утверждает, что ЕС необходимо укрепить границы на востоке объединения якобы из-за гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства. Финская сторона ждет, что участники саммита договорятся углубить сотрудничество в сфере обороны.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что в стране могут разместить подразделение системы командования НАТО. В ведомстве уточнили, что туда войдут около 50 военнослужащих, которые будут предоставлять системы связи и информацию для поддержки управления силами военного блока.

НАТО
саммиты
Финляндия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области новая атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга
Простая и быстрая закуска: идеальные тарталетки с креветками
«Мы ознакомлены»: Ушаков о предложениях США по урегулированию на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.