Названы дата и место проведения первого саммита восточного фланга НАТО Первый саммит стран восточного фланга НАТО пройдет в Финляндии 16 декабря

Первый саммит государств восточного фланга НАТО пройдет 16 декабря в Хельсинки, сообщила пресс-служба финского правительства. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо взялся за организацию мероприятия с участием руководства этих стран.

В пресс-службе кабмина сообщили, что на саммит приедут председатели правительства Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Эстонии. В рамках встречи политики обсудят вопросы «европейской безопасности и оборонной готовности». Речь пойдет о ситуации на восточной границе Евросоюза.

Орпо утверждает, что ЕС необходимо укрепить границы на востоке объединения якобы из-за гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства. Финская сторона ждет, что участники саммита договорятся углубить сотрудничество в сфере обороны.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что в стране могут разместить подразделение системы командования НАТО. В ведомстве уточнили, что туда войдут около 50 военнослужащих, которые будут предоставлять системы связи и информацию для поддержки управления силами военного блока.