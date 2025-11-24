В Кремле ожидают контактов с США по Украине в ближайшее время

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов выразил мнение, что США, вероятно, в ближайшее время выйдут на контакт с российской стороной для очного обсуждения мирного плана по Украине, передает Interfax. Представитель Кремля уточнил, что, хотя «определенный сигнал» о желании диалога существует, конкретных договоренностей пока нет.

Я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже в очном порядке и начать обсуждение, — сказал Ушаков.

Помощник уточнил, что пока от Вашингтона не было информации о том, кто и когда намерен приехать в Москву для начала консультаций. Ушаков отметил, что Кремль также знает о существовании нового европейского мирного плана по Украине, но российская сторона считает, что его положения неконструктивны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон высоко оценил результаты женевских переговоров по Украине. Он отметил, что американская делегация охарактеризовала этот раунд как наиболее продуктивный за все время конфликта.