24 ноября 2025 в 18:22

Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки

Дочь певца Александра Малинина отметила свое 25-летие в Лондоне

Дочь певца Александра Малинина Устинья
Устинья, дочь известного российского певца Александра Малинина, устроила пышную вечеринку в Лондоне после разрыва помолвки с сыном английского миллионера. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поделилась кадрами со своего 25-летия.

На фотографиях она предстала в наряде с лебединым пухом, а также показала праздничный декор и угощения. Фанаты интересуются, насколько искренни ее улыбки на снимках, учитывая обстоятельства. Причины расставания пары остались неизвестными, но девушка удалила все совместные фото с бывшим партнером из соцсетей и перестала носить кольцо.

Устинья уже давно проживает в Великобритании. Она окончила Королевский колледж музыки и теперь участвует в оперных постановках.

Ранее супермодель Наталья Водянова посетила выставку Wonderland в Ла-Корунье, посвященную творчеству Энни Лейбовиц, и сделала фото на фоне своего изображения 20-летней давности. Выставка охватывает пять десятилетий карьеры Лейбовиц и включает ранее не выставлявшиеся работы.

