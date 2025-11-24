Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки Дочь певца Александра Малинина отметила свое 25-летие в Лондоне

Устинья, дочь известного российского певца Александра Малинина, устроила пышную вечеринку в Лондоне после разрыва помолвки с сыном английского миллионера. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поделилась кадрами со своего 25-летия.

На фотографиях она предстала в наряде с лебединым пухом, а также показала праздничный декор и угощения. Фанаты интересуются, насколько искренни ее улыбки на снимках, учитывая обстоятельства. Причины расставания пары остались неизвестными, но девушка удалила все совместные фото с бывшим партнером из соцсетей и перестала носить кольцо.

Устинья уже давно проживает в Великобритании. Она окончила Королевский колледж музыки и теперь участвует в оперных постановках.

