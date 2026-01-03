Новый год — 2026
03 января 2026 в 13:10

США нанесли удар по Венесуэле

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января
Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января. Об этом сообщили многочисленные источники СМИ, а также блогеры и местные жители. На видео попали вспышки, вертолеты и колонны густого дыма, которые поднимаются над столицей Венесуэлы. Южная часть города частично или полностью осталась без света.

Сообщалось, что под удар могли попасть авиабаза Ла-Карлота, дворец Мирафлорес, военная база Форт Тиуна и военный центр связи в Эль-Атильо. Кроме того, сообщается об ударе по объекту на принадлежащем Венесуэле крупном острове Маргарита в Карибском море. Также мощный взрыв был отмечен в районе аэропорта Игуэроте к востоку от Каракаса. Авиаудары по столице Венесуэлы наносились в течение порядка 25 минут, заявил корреспондент RT Мурад Газдиев. По его словам, предупреждающие сирены в Каракасе не звучали.

Около 10 утра появились первые сообщения о высадке наземных сил США и боевых действиях на территории Венесуэлы. Reuters пишет, что в Каракасе могут действовать американские Силы специальных операций (отряд «Дельта»). Кроме того, поступают неподтвержденные сообщения, что морпехи США высадились на карибских островах, принадлежащих Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что США успешно провели массированную атаку по Венесуэле. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по президенту Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны. Он также анонсировал пресс-конференцию, посвященную операции ВС.

Трамп последовательно наращивал давление на Венесуэлу с начала своего нового президентского срока в 2025 году. Одной из ключевых своих целей в Западном полушарии он объявил борьбу с наркокартелями, которые своим указом объявил «наркотеррористическими организациями». По версии Трампа, правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро причастно к деятельности картелей и «травит наркотиками народ США».

Фото атаки — в фотогалерее NEWS.ru.

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января
