Эксперт спрогнозировал курс доллара в 2026 году Экономист Хачатурян: доллар вряд ли вернется к 100 рублям в 2026 году

Курс американской валюты, скорее всего, не достигнет отметки в 100 рублей в 2026 году, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. По мнению эксперта, рубль в наступившем году будут поддерживать растущие цены на нефть.

В течение февраля, как и всего 2026 года мы будем наблюдать ограниченные периоды ослабления рубля до уровня 83-85 рублей за доллар и 94-97 рублей за евро, но до критических значений 100 рублей и выше курс вряд ли дойдет, — сказал Хачатурян.

По его словам, поддерживающим фактором для рубля помимо налогового периода станет относительно положительная динамика цен на нефть на мировом рынке в диапазоне 68-69 долларов за баррель, связанная с напряженностью в отношении поставок нефти из Венесуэлы и Ирана.

Однако у рубля в феврале могут появиться и слабые места. К ним эксперт отнес возможные новые санкции от США и Евросоюза, а также смягчение кредитной политики Банка России. Но их негативный эффект, скорее всего, будет незначительным, считает экономист. Он пояснил, что Индия и Китай продолжают наращивать закупки российской нефти и газа, а экспорт других товаров (не сырья и не энергоносителей) тоже растет. Эти два фактора перевесят возможные риски.

Ранее сообщалось, что резервы России выросли за неделю на $16,6 млрд (1,2 трлн рублей). По состоянию на 16 января 2026 года их объем составил $769,1 млрд (58 трлн рублей). Увеличение резервов произошло в основном из-за положительной переоценки активов.