30 января 2026 в 19:20

Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями

В Краснодаре оштрафовали двух байкеров в женской одежде за езду без номеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полиция оштрафовала двух байкеров с женскими накладными грудями, которые разъезжали на мотоциклах без госномеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару. После задержания выяснилось, что у одного из мужчин также нет водительских прав и документов на транспорт, а его товарищ не зарегистрировал свой байк.

Во время патрулирования улиц краевого центра сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Краснодару вблизи парка имени 30-летия Победы обратили внимание на двух мужчин в женской одежде, передвигавшихся на мотоциклах без государственных регистрационных знаков, — говорится в сообщении.

Правонарушителей привлекли по статье «Езда без госномеров», что грозит штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав. Кроме того, первого байкера ждет наказание за управление без прав (штраф до 15 тыс. рублей) и неуплату старого штрафа, что может привести к аресту до 15 суток. Его мотоцикл поместили на штрафстоянку. Второй водитель получил дополнительный протокол за отсутствие регистрации ТС.

Ранее жителю Коми назначили штраф в размере 3 тыс. рублей за оскорбление сотрудника метро в Петербурге. Инцидент произошел 21 октября 2025 года в вестибюле станции «Проспект Просвещения».

