30 января 2026 в 12:49

Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге

В Петербурге мужчину обязали заплатить штраф за оскорбление сотрудника метро

Жителю Коми назначили штраф в размере трех тысяч рублей за оскорбление сотрудника метро в Петербурге, сообщили в Telegram-канале прокуратуры города. Инцидент произошел 21 октября 2025 года в вестибюле станции «Проспект Просвещения».

По информации прокуратуры, 23-летний мужчина нецензурно выругался в адрес сотрудника метро в присутствии других пассажиров. Органы установили, что его слова унизили честь и достоинство работника метрополитена.

Ранее вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге проверяют смартфоны пассажиров со включенным экраном, чтобы повысить меры безопасности. Он напомнил, что метрополитен находится наравне с аэропортами и вокзалами.

Также стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга превышала аналогичный показатель Москвы почти на восемь рублей. В столице фиксированная цена одной поездки в прошлом году составляла 74 рубля. В Петербурге средняя стоимость проезда достигала 81,5 рубля. Исследование проводилось на основе стандартных тарифов, без учета скидок и льгот.

