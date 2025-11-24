День матери
24 ноября 2025 в 10:47

Стало известно об обжаловании приговора по делу о расправе над байкером

Прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве байкера Ковалева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева, которого зарезали из-за спора о парковке в Люблино, сообщает РИА Новости. В судебных материалах сказано, что апелляция поступила в суд 17 ноября.

Сразу после заседания о намерении обжаловать приговор сообщил представитель родителей Ковалева. По словам потерпевшей стороны, всем фигурантам необходимо было назначить наказание в виде лишения свободы. Кроме того, потерпевших не устроила назначенная им компенсация в размере 7 млн рублей.

Двум подсудимым дали почти два года колонии, но их освободили, поскольку этот срок они уже провели в СИЗО. К тому же отец убийцы был оправдан из-за отсутствия состава преступления. Другие двое обвиняемых получили 12 и 8 лет.

Ранее Московский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы Шахина Аббасова. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Было установлено, что осужденный припарковал автомобиль на тротуаре рядом с домом на Краснодарской улице в Москве. Это не понравилось Ковалеву, который сделал водителю замечание. В ответ Аббасов избил его и нанес травмы ножом.

приговоры
убийцы
байкеры
прокуратура
