24 октября 2025 в 13:14

Общественники высказались об идее Дня военных мотоциклистов

Глава «ВР» Резяпов поддержал идею Хирурга ввести День военных мотоциклистов

Военнослужащие на тренировке подразделения спецназа Военнослужащие на тренировке подразделения спецназа Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Предложение российского байкера Александра Залдастанова, известного по прозвищу Хирург, учредить День военных мотоциклистов 24 октября заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По словам общественника, подвиги мотоциклистов на передовой нельзя оставлять без награды.

Инициатива Залдастанова нашла живой отклик у непосредственных командиров на передовой. История военных мотоциклистов в нашей стране насчитывает десятилетия. ВОВ стала пиком их использования: с 1942 года был сформирован 41 мотоциклетный полк, из них шесть — гвардейские. Несмотря на столь богатую историю и очевидные заслуги, День военных мотоциклистов на сегодняшний день не имеет официального юридического статуса. Именно для исправления этой исторической несправедливости «Ветераны России» выступили с соответствующей инициативой по линии правительства и Госдумы РФ, — отметил Резяпов.

Он подчеркнул, что для РФ мотоциклы всегда были больше, чем просто средством передвижения. По словам Резяпова, в годы Великой Отечественной войны военные мотоциклисты внесли неоценимый вклад в общую победу, выполняя задачи разведки, связи и быстрого маневрирования. Общественник указал, что их деятельность требует не только исключительного мастерства, но и невероятного героизма.

Эта дата выбрана не случайно. Именно 24 октября, в День спецназа Вооруженных сил РФ, три года назад был сформирован и ушел на фронт первый добровольческий отряд мотоклуба «Ночные Волки». Этот день стал точкой отсчета для новой страницы в современной военной истории, где мотоциклы и уникальные навыки нашли реальное тактическое применение на линии боевого соприкосновения. Символично, что День спецназа и День военного мотоциклиста могут совпадать и взаимно дополнять друг друга, подчеркивая единство духа и профессионализма, — добавил Резяпов.

Ранее боец СВО Юрий Деев заявил, что легкие и маневренные мотоциклы стали новым оружием на передовой. По его словам, они позволяют российским военным быстро и неожиданно атаковать противника, врываясь в его расположение и нанося значительный урон.

