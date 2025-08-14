Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Боец СВО рассказал о новых «боевых лошадях» ВС России на фронте

Боец СВО Деев: мотоциклы стали новыми боевыми лошадьми на фронте

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Легкие и маневренные мотоциклы стали новыми боевыми лошадьми на передовой, а именно ключевым инструментом для быстрых и неожиданных атак, заявил NEWS.ru боец СВО, казак Юрий Деев. По его словам, такая техника позволяет российским военным оперативно врываться в расположение противника, нанося значительный урон. Он отметил, что особенно эффективно мотоштурмы применялись на Южно-Донецком направлении и при взятии Угледара.

Для нас, казаков, мотоциклы давно стали настоящей боевой лошадью на фронте. Легкие, маневренные. На них можно быстро и неожиданно вылететь к вражеским окопам, влиться в бой и сразу дать отпор противнику — это настоящее преимущество. Снайперам и дронам сложно попасть по такой движущейся цели, а наши ребята — настоящие асы в мотоштурмах. Особенно показателен был опыт на Южно-Донецком направлении и во время взятия Угледара, где мотоштурмовики сыграли решающую роль, — пояснил Деев.

По его словам, помимо мотоциклов, бойцы ВС РФ активно используют электросамокаты и моноколеса для повышения мобильности. Он подчеркнул, что для казаков такая техника — современное продолжение боевой традиции.

Сейчас в нашей экипировке не только байки, но и электросамокаты, и даже моноколеса — все, чтобы быть максимально мобильным и оперативным в любых условиях. Для казака это не просто техника — это современное продолжение боевой традиции, железная конница, шагающая вперед с уверенностью и силой, — резюмировал Деев.

Ранее военнослужащий ВС РФ Наиль Вялшин заявил, что российские участники специальной военной операции сражались с противником на ножах за населенный пункт Петровское. Он отметил, что бойцам приходилось заходить с лесополос и перебежками по два человека передвигаться по открытой местности. По его словам, в это время удар украинских дронов принимали на себя мотоциклисты.

