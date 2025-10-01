Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 21:00

«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар

Боец Грузин рассказал о победе в неравной битве над солдатами ВСУ под Угледаром

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский боец с позывным Грузин рассказал о штурме Угледара год назад, где восемь российских военных успешно атаковали позиции бойцов ВСУ. В эфире телеканала «Звезда» он отметил, что силы противника значительно превышали, но им это не помешало. За успешное выполнение боевой задачи участник спецоперации был удостоен ордена Мужества.

Нас было восемь человек, а [бойцов ВСУ] — около сотни. Лесополоса была протяженностью четыре километра. Мы просто с одной стороны зашли и полностью весь окоп перешли, — вспомнил боец.

С начала СВО военнослужащий прошел путь от штурмовика до оператора дронов после четырех тяжелых ранений. Сейчас он специализируется на уничтожении украинских гексакоптеров, применяя тактику воздушного тарана. За год боец сбил около сотни вражеских дронов, оперативно поднимая аппарат по целеуказанию пехоты.

Ранее в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки двое противников были взяты в плен, а еще двое — ликвидированы.

