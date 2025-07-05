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05 июля 2025 в 03:57

Солдат ВС России рассказал, как спас на фронте раненого сына

KP.RU: боец ВС России спас своего тяжело раненого сына под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский военнослужащий с позывным Инзер рассказал KP.RU, что спас своего тяжелораненого сына на Угледарском направлении. Оба мужчины родились в Башкирии и служили в противотанковом артдивизионе. Сын ушел на фронт в рамках мобилизации, а отец присоединился к нему позже.

В ходе выполнения боевой задачи наследник бойца Тимур с позывным Шеф подорвался на противопехотной мине, в результате чего ему оторвало ступню. Раненый солдат вынужден был укрываться от обстрелов ВСУ. Узнав о случившемся, Инзер немедленно отправился на помощь.

Изначально он планировал действовать в одиночку, не желая подвергать опасности сослуживцев. Однако командир батальона принял решение поддержать отца и направил с ним группу добровольцев.

Эвакуация проходила в крайне сложных условиях: небо контролировали украинские беспилотники, а путь преграждало минное поле. Несмотря на все препятствия и постоянную угрозу, бойцам удалось добраться до Шефа.

Он сразу понял, что это я. Приподнялся и первое, что произнес: «Папа пришел!» Я его крепко обнял, стал расспрашивать о самочувствии, хотя уже сам видел, что оно критическое, — поделился Инзер.

Рискованная операция завершилась успешно: Шефа доставили на российские позиции, и никто из участников спасения не пострадал. В настоящее время Инзер вернулся на передовую, а его сын проходит курс реабилитации после тяжелого ранения.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ с позывным Петрович в одиночку прогнал 10 военнослужащих ВСУ в ходе словесной перепалки. Отмечалось, что 52-летний военный крыл противника матом и «давил морально».

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