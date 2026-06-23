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23 июня 2026 в 05:47

Ветеран СВО вспомнил, как его рота воевала в окружении ВСУ

Ветеран Субоч рассказал, что у Угледара его рота билась 21 день в окружении ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские военные 21 день воевали в полном окружении ВСУ под Угледаром Донецкой Народной Республики, сообщил в беседе с РИА Новости ветеран спецоперации Георгий Субоч. По его словам, никто из военнослужащих не рассматривал иного варианта, кроме как биться до последнего.

При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции, — рассказал Субоч.

Сам ветеран служил в 2024–2025 годах в 155-й бригаде морской пехоты. Он изначально имел официальную бронь, но добровольно отказался от нее и ушел на передовую.

Субоч участвовал в штурмовых операциях по овладению Павловкой, а также Северными и Южными дачами в окрестностях Угледара. За боевые заслуги он был отмечен двумя медалями «За отвагу» и наградой «За боевые отличия». В настоящее время ветеран работает пожарным в магаданском управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что разведчики группировки войск «Центр» помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ на Днепропетровском направлении. Эти действия были совершены в ходе выполнения боевых задач подразделением. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Общество
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