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23 июня 2026 в 03:31

Разведка «Центра» выкосила технику ВСУ на Днепропетровском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожили два танка ВСУ на Днепропетровском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Разведчики группировки войск «Центр» помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка. Эти действия были совершены в ходе выполнения боевых задач подразделением. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В мою задачу входили поиск и разведка целей, а также корректировка огня артиллерии и танков. Благодаря полученным разведданным были уничтожены два танка противника, два миномета и около восьми человек живой силы, — рассказал собеседник агентства.

Военнослужащий отметил, что его первое боевое задание продолжалось около 50 суток, в его рамках он выполнял обязанности командира, в его подчинении были 32 человека. Боец также сообщил, что во время проведения разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще проживали мирные жители. По его словам, украинские подразделения регулярно использовали беспилотники в районах проживания гражданского населения.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию пенсионерки и двоих детей из населенного пункта Родинское. Их родителей расстреляли военнослужащие ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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