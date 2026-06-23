Разведчики группировки войск «Центр» помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка. Эти действия были совершены в ходе выполнения боевых задач подразделением. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В мою задачу входили поиск и разведка целей, а также корректировка огня артиллерии и танков. Благодаря полученным разведданным были уничтожены два танка противника, два миномета и около восьми человек живой силы, — рассказал собеседник агентства.

Военнослужащий отметил, что его первое боевое задание продолжалось около 50 суток, в его рамках он выполнял обязанности командира, в его подчинении были 32 человека. Боец также сообщил, что во время проведения разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще проживали мирные жители. По его словам, украинские подразделения регулярно использовали беспилотники в районах проживания гражданского населения.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию пенсионерки и двоих детей из населенного пункта Родинское. Их родителей расстреляли военнослужащие ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.