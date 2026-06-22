Российские военные группы «Центр» спасли бабушку и внуков из Родинского ТАСС: бойцы группы «Центр» спасли из Родинского детей, чьих родителей убили ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию пенсионерки и двоих детей из населенного пункта Родинское, рассказал ТАСС заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии Артем Якут. Их родителей расстреляли военнослужащие ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам военнослужащего, бабушка, выступавшая опекуном, находилась с девочкой и мальчиком в возрасте пяти и трех лет. Она объяснила, что подразделения ВСУ убили родителей детей. Трагедия, произошедшая в ноябре 2025 года, случилась после того, как украинские военнослужащие сбросили взрывчатку на дом этой семьи, что привело к пожару.

Супруги вышли из дома, чтобы отключить работающий генератор, где их расстреляли солдаты ВСУ. Военнослужащий добавил, что пожилая женщина и двое детей трое суток шли пешком под прикрытием российских бойцов, чтобы покинуть город.

Затем уже мы перехватили этих людей и доставили их в ПВР, — резюмировал боец.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции более 21 тыс. военнослужащих с начала июня. Так, с 1-го по 16-е число текущего месяца ВСУ лишились 21 405 солдат. При этом наибольшие потери украинская сторона понесла в зонах ответственности российских группировок «Центр» и «Восток».