Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

Водителя автомобиля Rolls-Royce Сергея Сосорева, который переехал мотоциклиста на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге, освободили из-под стражи, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что предприниматель более двух месяцев провел в СИЗО. За это время пострадавший байкер исчерпал претензии к водителю.

Потерпевший претензий к Сосореву не имеет, было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на мотоциклиста, который двигался в попутном направлении. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

