04 октября 2025 в 13:48

Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

В Петербурге суд освободил из-под стражи сбившего байкера водителя Rolls-Royce

Сергей Сосорев Сергей Сосорев Фото: t.me/SPbGS

Водителя автомобиля Rolls-Royce Сергея Сосорева, который переехал мотоциклиста на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге, освободили из-под стражи, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что предприниматель более двух месяцев провел в СИЗО. За это время пострадавший байкер исчерпал претензии к водителю.

Потерпевший претензий к Сосореву не имеет, было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на мотоциклиста, который двигался в попутном направлении. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Ранее авария с участием пассажирского автобуса и двух большегрузов произошла на участке трассы А-370 «Уссури» в городе Дальнереченске Приморского края. Водитель одной из фур, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, и тот врезался в другой грузовик. Пострадали шестеро детей.

До этого стало известно, что дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасия на Mercedes протаранила дом в селе Николаевка под Таганрогом. По данным источника, туда приезжала жена криминального авторитета Анжела-Мария. Предварительно, девушка была пьяна.

Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО
