Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом Автобус и две фуры столкнулись на участке трассы А-370 «Уссури» в Приморье

Авария с участием пассажирского автобуса и двух большегрузов произошла в городе Дальнереченске Приморского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, ДТП случилось вечером на участке трассы А-370 «Уссури».

На 349-м км + 879 м автодороги А-370 «Уссури» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по направлению в сторону Хабаровска, а также двух большегрузов, — говорится в сообщении.

Водитель одной из фур, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении. В результате автобус врезался в другой большегруз. По предварительным данным, пострадали шестеро детей 2011 и 2013 года рождения. Всего в автобусе было восемь пассажиров.

