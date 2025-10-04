Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 12:28

Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом

Автобус и две фуры столкнулись на участке трассы А-370 «Уссури» в Приморье

Фото: t.me/prosecutor_pk

Авария с участием пассажирского автобуса и двух большегрузов произошла в городе Дальнереченске Приморского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, ДТП случилось вечером на участке трассы А-370 «Уссури».

На 349-м км + 879 м автодороги А-370 «Уссури» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по направлению в сторону Хабаровска, а также двух большегрузов, — говорится в сообщении.

Водитель одной из фур, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении. В результате автобус врезался в другой большегруз. По предварительным данным, пострадали шестеро детей 2011 и 2013 года рождения. Всего в автобусе было восемь пассажиров.

Ранее на автомобильной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Carina двигался по направлению от города Алейска к Барнаулу и выехал на встречную полосу, врезавшись в Mitsubishi Pajero. Один человек погиб, двое пострадали.

До этого уличные гонщики разбили тюнингованный Chevrolet Camaro в Москве. Водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в стоявший у обочины трактор на Стахановской улице. Машина лишилась колеса, гонщика зажало в салоне — его доставали спасатели.

ДТП
Приморский край
пострадавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.